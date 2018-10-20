Elde var destek

Mehmet Turgut'un fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdiği, Burcu Kıratlı, Mine Tugay, Sedef Avcı ve Zeynep Tosun gibi isimlerin katılım gösterdiği kampanyada ünlüler, ufak dokunuşların hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu vurgularken, düzenli meme kontrolü yapmaları adına çağrıda bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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