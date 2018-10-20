  • Saklambaç
  • 20.10.2018
  • Son Güncelleme: 20.10.2018 - 01:08
  • Gazete

Elde var destek

Elde var destek
Mehmet Turgut'un fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdiği, , , ve gibi isimlerin katılım gösterdiği kampanyada ünlüler, ufak dokunuşların hayat kurtaracak kadar önemli olduğunu vurgularken, düzenli meme kontrolü yapmaları adına çağrıda bulunuyor.

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