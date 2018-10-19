  • Saklambaç
  • 19.10.2018
  • Son Güncelleme: 19.10.2018 - 01:29
  • Gazete

'dan balayı pozları

'ın balayı pozları katalog çekimini aratmadı

Bensu gibi
İşadamı ile 30 Eylül'de evlenen , geçtiğimiz günlerde çıktıkları balayı tatilinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Bahamalar'da olan ikili, önceki gün deniz keyfi yaptı.
Model edasıyla denizde eşine poz veren 27 yaşındaki oyuncu, duru güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha büyüledi.

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