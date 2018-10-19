İşadamı Hakan Baş ile 30 Eylül'de evlenen Bensu Soral, geçtiğimiz günlerde çıktıkları balayı tatilinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Bahamalar'da olan ikili, önceki gün deniz keyfi yaptı.
Model edasıyla denizde eşine poz veren 27 yaşındaki oyuncu, duru güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha büyüledi.
Model edasıyla denizde eşine poz veren 27 yaşındaki oyuncu, duru güzelliğiyle takipçilerini bir kez daha büyüledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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