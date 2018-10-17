Sil baştan Tuba

Geçtiğimiz günlerde Şile'de 550 bin dolara (3 milyon 175 bin lira) çiftlik evi alan Tuba Ünsal, yeni hayatına başladı. Ünsal, kendi zevkine göre dekore ettiği 350 metrekarelik 5 oda 1 salonun son halini dün Instagram'da paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımına "Yeni ev, yeni hayat" notu düştü. Modern çizgilerin hakim olduğu ev büyük beğeni topladı. Boşandıktan sonra yeni evine yerleşen Ünsal, takipçilerinden çok sayıda "Hayırlı olsun" mesajları da aldı.
Güzel oyuncu, paylaşımına "Yeni ev, yeni hayat" notu düştü. Modern çizgilerin hakim olduğu ev büyük beğeni topladı. Boşandıktan sonra yeni evine yerleşen Ünsal, takipçilerinden çok sayıda "Hayırlı olsun" mesajları da aldı.
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