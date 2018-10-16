Metin Şentweet

Şarkıcı Metin Şentürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kırdı geçirdi. Ünlü sanatçı, kendisini Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'ye benzetti. 30 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını paylaşıp, "Aramızda çok fark yok gibi" dedi.
Şentürk, daha sonra kendisini Rus milyarder Roman Abramoviç'e benzetti.
Şentürk, daha sonra kendisini Rus milyarder Roman Abramoviç'e benzetti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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