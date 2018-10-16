  • Saklambaç
  • 16.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 00:39
  • Gazete

Metin Şentweet

Metin Şentweet
Şarkıcı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla kırdı geçirdi. Ünlü sanatçı, kendisini Polonyalı futbolcu 'ye benzetti. 30 yaşındaki oyuncunun fotoğrafını paylaşıp, "Aramızda çok fark yok gibi" dedi.



Şentürk, daha sonra kendisini Rus milyarder Roman Abramoviç'e benzetti.

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