  • Saklambaç
  • 16.10.2018
  • Son Güncelleme: 16.10.2018 - 00:45
  • Gazete

gelinliği kendisi hazırlıyor

’la düğün hazırlıklarına hız veren , bu özel güne kendisi el atmaya karar verdi. Eski manken, gelinliğini kendi tasarlayacağını açıkladı

Gelinliği kendisi hazırlıyor
İşadamı nişanlısı Uğur Akkuş'la evlilik hazırlıklarına hız veren , önceki gün gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Evlilik sözleşmesi iddialarını bir kez daha yalanlayan Şallı, "Öyle bir şey olsa bunu da açık yüreklilikle söylerdim" dedi.

Üçüncü kez nikah masasına oturacak olan Ebru Şallı, gelinliğini de kendi tasarladığını açıkladı. Şallı, şöyle dedi: "Harika bir tasarım olacak. Düğünümüzün ihtişamına uygun olması lazım."

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