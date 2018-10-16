İşadamı nişanlısı Uğur Akkuş'la evlilik hazırlıklarına hız veren Ebru Şallı, önceki gün gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Evlilik sözleşmesi iddialarını bir kez daha yalanlayan Şallı, "Öyle bir şey olsa bunu da açık yüreklilikle söylerdim" dedi.
Üçüncü kez nikah masasına oturacak olan Ebru Şallı, gelinliğini de kendi tasarladığını açıkladı. Şallı, şöyle dedi: "Harika bir tasarım olacak. Düğünümüzün ihtişamına uygun olması lazım."
Üçüncü kez nikah masasına oturacak olan Ebru Şallı, gelinliğini de kendi tasarladığını açıkladı. Şallı, şöyle dedi: "Harika bir tasarım olacak. Düğünümüzün ihtişamına uygun olması lazım."
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