Dolar 5,873
  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:45
  • Gazete

Önce sonra dolmuş

Burak Hakkı, geçtiğimiz gün Yunan aşkı ’ya ’u gezdirdi. , özel araç yerine yı tercih etti

Önce metrobüs sonra dolmuş
Oyuncu Burak Hakk'nın 1 yıllık aşkı Yunan güzel Hara Pappa, bizden biri olup çıktı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün aşkına yı kullanarak 'u gezdirdi.



Metrobüse binip Avrupa Yakası'ndan karşıya geçen , daha sonra da dolmuşa bindi. Hakkı ve sevgilisi Pappa, Moda'da da waffle keyfi yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar