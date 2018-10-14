Önce metrobüs sonra dolmuş

Oyuncu Burak Hakk'nın 1 yıllık aşkı Yunan güzel Hara Pappa, bizden biri olup çıktı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün aşkına toplu taşımayı kullanarak İstanbul'u gezdirdi.
Metrobüse binip Avrupa Yakası'ndan karşıya geçen ikili, daha sonra da dolmuşa bindi. Hakkı ve sevgilisi Pappa, Moda'da da waffle keyfi yaptı.
Metrobüse binip Avrupa Yakası'ndan karşıya geçen ikili, daha sonra da dolmuşa bindi. Hakkı ve sevgilisi Pappa, Moda'da da waffle keyfi yaptı.
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