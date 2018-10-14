Dolar 5,873
  • Saklambaç
  • 14.10.2018
  • Son Güncelleme: 13.10.2018 - 23:14
  • Gazete

Köylü güzeli

Köylü güzeli
Sinan Akçıl'dan aldığı "" isimli şarkısıyla dikkatleri üstüne çeken Aleyna Dalveren, beyaz perdeye transfer oldu. Merakla beklenen "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı sinema filminde Dalveren bir köylü güzelini canlandıracak. Çekimleri ve Frig Vadisi'nde geçen film setinde Aleyna'yı görenler tanıyamadı..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar