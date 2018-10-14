Köylü güzeli

Sinan Akçıl'dan aldığı "Enerji" isimli şarkısıyla dikkatleri üstüne çeken Aleyna Dalveren, beyaz perdeye transfer oldu. Merakla beklenen "Kral Midas'ın Hazinesi" adlı sinema filminde Dalveren bir köylü güzelini canlandıracak. Çekimleri Eskişehir ve Frig Vadisi'nde geçen film setinde Aleyna'yı görenler tanıyamadı..
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