Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, önceki gün konser için Avusturya'ya gitti. Kendisine sevgilisi Bülent Çavuşoğlu'nun da eşlik ettiği Süperstar, konaklamak için de Hollywood yıldızlarının izinden gitti. Viyana'daki lüks ve tarihi Park Hyatt Otel'de kalan 72 yaşındaki ünlü sanatçı, otelin geceliği 5 bin 500 euro'luk yani 38 bin liralık ultra lüks süitini tercih etti.
BİLETLERİ DE TÜKENDİ...
İçerisinde her türlü konforun olduğu 100 metrekarelik süitte kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle konaklayan Ajda Pekkan, bu akşam ise Viyana'da konser verecek. Süperstar, 30 ile 80 euro arasında değişen konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesiyle de büyük mutluluk yaşadı.
PEKKAN'IN KRAL SEVGİLİSİ...
Dün de Viyana sokaklarını gezerek moral depolayan Süperstar, hayranlarının Bülent Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf çektirme isteklerini ise kibar bir dille reddetti. Konuşulanlara göre Avusturya sokaklarında işadamı sevgilisiyle romantik anlar yaşaşan ünlü sanatçı, "Ajda, Viyana'yı aşkıyla kuşattı" dedirtti. Bu arada geçtiğimiz ay da Bülent Çavuşoğlu ile Kıbrıs'a giden Süperstar, konaklamak için de yine otelin kral dairesini tercih etmişti.
YILDIZLARIN LÜKS ADRESİ TÜRKİYE'NİN
Süperstar'ı, Viyana'da konaklamak için dünyaca ünlü yıldızlarla aynı tercihi yaptı. Ajda Pekkan'ın konakladığı otelde daha önce de Jennifer Lopez, Rihanna ve Beyonce ile eşi Jay-Z gibi birçok Hollywood yıldızı kalmıştı.
Beyonce ile Jay-Z de 2016'da Pekkan'la aynı odada kalmıştı.
HALİL ÇİLİNGİR
BİLETLERİ DE TÜKENDİ...
İçerisinde her türlü konforun olduğu 100 metrekarelik süitte kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle konaklayan Ajda Pekkan, bu akşam ise Viyana'da konser verecek. Süperstar, 30 ile 80 euro arasında değişen konser biletlerinin günler öncesinden tükenmesiyle de büyük mutluluk yaşadı.
PEKKAN'IN KRAL SEVGİLİSİ...
Dün de Viyana sokaklarını gezerek moral depolayan Süperstar, hayranlarının Bülent Çavuşoğlu ile birlikte fotoğraf çektirme isteklerini ise kibar bir dille reddetti. Konuşulanlara göre Avusturya sokaklarında işadamı sevgilisiyle romantik anlar yaşaşan ünlü sanatçı, "Ajda, Viyana'yı aşkıyla kuşattı" dedirtti. Bu arada geçtiğimiz ay da Bülent Çavuşoğlu ile Kıbrıs'a giden Süperstar, konaklamak için de yine otelin kral dairesini tercih etmişti.
YILDIZLARIN LÜKS ADRESİ TÜRKİYE'NİN
Süperstar'ı, Viyana'da konaklamak için dünyaca ünlü yıldızlarla aynı tercihi yaptı. Ajda Pekkan'ın konakladığı otelde daha önce de Jennifer Lopez, Rihanna ve Beyonce ile eşi Jay-Z gibi birçok Hollywood yıldızı kalmıştı.
Beyonce ile Jay-Z de 2016'da Pekkan'la aynı odada kalmıştı.
HALİL ÇİLİNGİR
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