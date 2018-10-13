ABD'li şarkıcı Selena Gomez, Justin Bieber'ı unutamadı! Eski aşkının Hailey Baldwin ile evleneceğini duyuncu duygusal çöküş yaşadı. Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar nedeniyle bunalıma giren 26 yaşındaki şarkıcı, tedavi görmek için hastaneye yattı. Bunu duyan Justin Bieber ise geçtiğimiz gün gözyaşları içinde kameralara yakalandı. Arkadaşlarının teselli ettiği Bieber'ın Gomez için ağladığı vurgulandı.
JUSTİN'İN GÖZYAŞLARI
Selena Gomez'in bunalımı, Justin'e de sıçradı. Genç şarkıcı, eski sevgilisinin durumunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının teselli ettiği Bieber, "Onun için üzgünüm" dediği de söylentiler arasındaydı...
JUSTİN'İN GÖZYAŞLARI
Selena Gomez'in bunalımı, Justin'e de sıçradı. Genç şarkıcı, eski sevgilisinin durumunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının teselli ettiği Bieber, "Onun için üzgünüm" dediği de söylentiler arasındaydı...
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