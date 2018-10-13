Dolar 5,873
  • Saklambaç
  • 13.10.2018
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 23:57
  • Gazete

, için ağladı

Duygusal çöküş yaşayan , hastaneye yattı. Bunu duyan eski aşkı , gözyaşlarına hakim olamadı

Acılı Bieber
ABD'li şarkıcı Selena Gomez, 'ı unutamadı! Eski aşkının Hailey Baldwin ile evleneceğini duyuncu duygusal çöküş yaşadı. Sosyal medyada yapılan kötü yorumlar nedeniyle bunalıma giren 26 yaşındaki şarkıcı, tedavi görmek için hastaneye yattı. Bunu duyan Justin Bieber ise geçtiğimiz gün gözyaşları içinde kameralara yakalandı. Arkadaşlarının teselli ettiği Bieber'ın Gomez için ağladığı vurgulandı.

JUSTİN'İN GÖZYAŞLARI
'in bunalımı, Justin'e de sıçradı. Genç şarkıcı, eski sevgilisinin durumunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Arkadaşlarının teselli ettiği Bieber, "Onun için üzgünüm" dediği de söylentiler arasındaydı...



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar