Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra Etiler'e taşınan Merve Boluğur, yaklaşık bir yıldır oturduğu daireden çıkmaya karar verdi. Güzel oyuncu, yeni bir ev arayışı için de önceki gün soluğu Bebek'te aldı. 31 yaşındaki Merve Boluğur, emlakçıları annesiyle beraber dolaştı. Birçok daire bakan Merve Boluğur, gözüne 7 bin dolarlık bir daireyi kestirdi. Ancak son dönemde hiçbir dizi ve film projesinde yer almayan güzel oyuncu, aylık 42 bin liralık kirayı çok buldu. Merve Boluğur, daireden çıkıp hemen Bebek'ten ayrılıp eski evinin yolunu tuttu.





AYDIN HAMZA

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