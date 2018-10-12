Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait yeni şarkısı 'İnfilak' ile müzik listelerini sallayan Gülben Ergen'e Minik Serçe uğurlu geldi. Geçtiğimiz gün piyasaya çıkan şarkı, kısa sürede iTunes listesine 1 numaradan girdi. Şarkısıyla büyük başarı yakalayan Ergen, "Sezen Aksu'nun uğuru bende başka… O'na teşekkür az kalır" diyerek duygularını dile getirdi.
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