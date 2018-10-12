Büyük beğeni toplayan son albümü 'Vay Be'deki 'Boş Sayfam' şarkısına geçtiğimiz gün klip çeken Kenan Doğulu, önceki gün kamera arkasındaki detayları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü popçunun klipte kullandığı klasik otomobil hayranlarının dikkatini çekti. Doğulu, aracın kaç model olduğunu soran bir takipçisine verdiği şu yanıtla eşi Beren Saat'in cömertliğini gözler önüne serdi: "Klipteki 1972 model Oldsmobile Delta 88 araç kendimizin. Beren'in bana 40. yaş günü hediyesi."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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