Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, iddialara göre kendi TV programında "Körler sağırlar birbirini ağırlar" dedi. Bu sözler üzerine Ağrı'daki engelliler derneği başkanı Oktay Topçi, 'engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı' iddiasıyla Şıkel'i şikayet etti. Türkiye'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, "Şıkel'in özür dilemesini bekliyoruz" dedi. 39 yaşındaki güzel model, kendisine yöneltilen suçlama hakkında açıklama yapmadı.
- Saklambaç
- 11.10.2018
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- Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:50
- Gazete
Çağla Şıkel'e dava
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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