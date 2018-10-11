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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:50
  • Gazete

Çağla Şıkel'e dava

Çağla’ya dava
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, iddialara göre kendi TV programında "Körler sağırlar birbirini ağırlar" dedi. Bu sözler üzerine Ağrı'daki engelliler derneği başkanı Oktay Topçi, 'engellilere yönelik hakaret içerikli sözler kullandığı' iddiasıyla Şıkel'i şikayet etti. 'de 8,5 milyona yakın engellinin yaşadığını anımsatan Topçi, "Şıkel'in özür dilemesini bekliyoruz" dedi. 39 yaşındaki güzel model, kendisine yöneltilen suçlama hakkında açıklama yapmadı.

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