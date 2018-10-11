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  • Saklambaç
  • 11.10.2018
  • Son Güncelleme: 11.10.2018 - 00:55
  • Gazete

'de festivali

’un ’deki hayranları düzenledi. Genç kadınlar, ünlü oyuncunun maketiyle fotoğraf çektirdi

Karizmaketik!
Yakışıklı oyuncu 'un hayran kitlesi sınırları aştı. 'de de geniş bir fan kitlesi kazandı. Çeşitli eyaletlerden bir araya gelen işkadınları, ünlü oyuncu için bir web sitesi açtı. Bu sitede sadece ünlü oyuncuyla ilgili haberler paylaşıldı. 'kivancnorthamerica' adlı internet sitesi, geçtiğimiz günlerde Washington'da yaptı. Bu etkinlikte birçok stant açıldı.



Katılımcılar enfes Türk yemeklerini tattı. Elde edilen gelirlerin ABD'de yaşayan Türk öğrencilere verileceği açıklandı. Ünlü oyuncu ise bu etkinliğe katılamadı. Ancak hayranları maketiyle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.




SIRAYA GİRDİLER

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