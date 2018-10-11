Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un hayran kitlesi sınırları aştı. ABD'de de geniş bir fan kitlesi kazandı. Çeşitli eyaletlerden bir araya gelen işkadınları, ünlü oyuncu için bir web sitesi açtı. Bu sitede sadece ünlü oyuncuyla ilgili haberler paylaşıldı. 'kivancnorthamerica' adlı internet sitesi, geçtiğimiz günlerde Washington'da Türk festivali yaptı. Bu etkinlikte birçok stant açıldı.
Katılımcılar enfes Türk yemeklerini tattı. Elde edilen gelirlerin ABD'de yaşayan Türk öğrencilere verileceği açıklandı. Ünlü oyuncu ise bu etkinliğe katılamadı. Ancak hayranları maketiyle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
SIRAYA GİRDİLER
Katılımcılar enfes Türk yemeklerini tattı. Elde edilen gelirlerin ABD'de yaşayan Türk öğrencilere verileceği açıklandı. Ünlü oyuncu ise bu etkinliğe katılamadı. Ancak hayranları maketiyle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.
SIRAYA GİRDİLER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.