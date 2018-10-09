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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:03
  • Gazete

Meme ine karşı ortak çağrı

Meme kanserine karşı ortak çağrı
Oyuncular , Didem İnselel ve Deniz Barut, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) tarafından "Meme i Farkındalık Ayı" kapsamında düzenleen 'Pembe Festival'e konuk oldu. Ünlü isimler, genetik yatkınlık olsun olmasın, her yıl kontrol için mamografi çektirmeyi ihmal etmediklerini duyurdu. Sanatçılar erken tanı için "Asla bana bir şey olmaz demeyin" çağrısında bulundu.

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