Meme kanserine karşı ortak çağrı

Oyuncular Özge Borak, Didem İnselel ve Deniz Barut, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenleen 'Pembe Festival'e konuk oldu. Ünlü isimler, genetik yatkınlık olsun olmasın, her yıl kontrol için mamografi çektirmeyi ihmal etmediklerini duyurdu. Sanatçılar erken tanı için "Asla bana bir şey olmaz demeyin" çağrısında bulundu.
- Saklambaç
- 09.10.2018
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- Son Güncelleme: 09.10.2018 - 00:03
- Gazete
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