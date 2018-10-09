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  • Saklambaç
  • 09.10.2018
  • Son Güncelleme: 09.10.2018 - 02:23
  • Gazete

Dolce Gabb'ana'

’nın ’su olan ’ın annesi, genç mankenleri solladı. 70 yaşındaki , dünyaca ünlü İtalyan markası ’nın defilesinde podyuma çıktı...

Dolce Gabbana
SpaceX'ın kurucusu ve 'nın 'su olarak iş dünyasına hızlı bir giriş yapan 'ın 70 yaşındaki model annesi, gençleri gölgede bıraktı. Gümüş rengi saçları, düzgün fiziği ve yaşına göre oldukça gergin duran cildi ile dikkatleri üzerine çekebilen , podyuma çıktı. Maye Musk son olarak dünyaca ünlü markasının defilesinde yer aldı. Yürüyüşü ve tarzıyla dünyaca ünlü mankenleri gölgede bıraktı. Bu arada Maye Musk'ın Elon Musk haricinde 2 çocuğu daha bulunuyor. 50 yıldır modellik yapan Musk, moda haftalarında boy gösteriyor. Sık sık dergi kapaklarını da süslüyor.



Maye Musk, podyumların en çok aranan ismi...

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