Dolce Gabb'ana'

SpaceX'ın kurucusu ve Tesla'nın CEO'su olarak iş dünyasına hızlı bir giriş yapan Elon Musk'ın 70 yaşındaki model annesi, gençleri gölgede bıraktı. Gümüş rengi saçları, düzgün fiziği ve yaşına göre oldukça gergin duran cildi ile dikkatleri üzerine çekebilen Maye Musk, podyuma çıktı. Maye Musk son olarak dünyaca ünlü Dolce Gabbana markasının defilesinde yer aldı. Yürüyüşü ve tarzıyla dünyaca ünlü mankenleri gölgede bıraktı. Bu arada Maye Musk'ın Elon Musk haricinde 2 çocuğu daha bulunuyor. 50 yıldır modellik yapan Musk, moda haftalarında boy gösteriyor. Sık sık dergi kapaklarını da süslüyor.
Maye Musk, podyumların en çok aranan ismi...
Maye Musk, podyumların en çok aranan ismi...
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