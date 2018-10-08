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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:40
  • Gazete

Yüzde 100

Dünyanın en 100 yüzü, belli olmaya başladı. Adaylar arasında , Elçin Sangu ve da vardı

Yüzde 100 güzel
İngilizce yayın yapan 'tccandler', her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en yüzlerine ilişkin bir anket düzenledi. Dünyanın en güzel ünlülerinin olduğu listenin, Aralık ayında görücüye çıkacağı bildirildi. Ancak en güzel yüzlü ünlü adayları ortaya çıkmaya devam etti.



Irina Shayk, , Scarlett Johansson, , Cara Delevingne gibi güçlü isimlerin aday olduğu listeye, 'nin güzel yüzleri de girdi. Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Elçin Sangu ve Özgü Kaya gibi isimler de "dünyanın en güzel 100 yüzü"ne aday gösterildi.

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