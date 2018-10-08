Yüzde 100 güzel

İngilizce yayın yapan 'tccandler', her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en güzel yüzlerine ilişkin bir anket düzenledi. Dünyanın en güzel ünlülerinin olduğu listenin, Aralık ayında görücüye çıkacağı bildirildi. Ancak en güzel yüzlü ünlü adayları ortaya çıkmaya devam etti.
Irina Shayk, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Emma Stone, Cara Delevingne gibi güçlü isimlerin aday olduğu listeye, Türkiye'nin güzel yüzleri de girdi. Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Elçin Sangu ve Özgü Kaya gibi isimler de "dünyanın en güzel 100 yüzü"ne aday gösterildi.
Irina Shayk, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Emma Stone, Cara Delevingne gibi güçlü isimlerin aday olduğu listeye, Türkiye'nin güzel yüzleri de girdi. Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Elçin Sangu ve Özgü Kaya gibi isimler de "dünyanın en güzel 100 yüzü"ne aday gösterildi.
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