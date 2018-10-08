Irina ifade verecek

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'li modele tecavüz ettiği iddia edildi. Skandal yargıya gitti. Sporcunun eski sevgilileri soruşturmaya dahil edildi. Paris Hilton ve Irina Shayk'ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.
- Saklambaç
- 08.10.2018 -
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- Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:37
- Gazete
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