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  • Saklambaç
  • 08.10.2018 -
  • Son Güncelleme: 07.10.2018 - 23:37
  • Gazete

Irina ifade verecek

Irina ifade verecek
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun 2009'da ABD'li modele tecavüz ettiği iddia edildi. Skandal yargıya gitti. Sporcunun eski sevgilileri soruşturmaya dahil edildi. Paris Hilton ve Irina Shayk'ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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