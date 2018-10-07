Yeni single'ı için stüdyo çalışmalarını sürdüren Gülben Ergen'den sürpriz var. Ünlü sanatçı, hayranlarıyla buluşturmak için sabırsızlandığı yeni şarkısını Sezen Aksu'dan alıyor.

MIinik Serçe'nin 'İnfilak' şarkısını seslendiren Ergen, albümün kapak fotoğrafları için Nihat Odabaşı'na birbirinden çarpıcı pozlar verdi.