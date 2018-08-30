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Sevimsiz hayalet 'Casper'

Sevimsiz hayalet Casper
Aşkı Alex Rodriguez ile önceki akşam Los Angeles'taki bir mekana giden Jennifer Lopez, tatsız bir olay yaşadı. Lopez, 2016'da ayrıldığı 5 yıllık aşkı dansçı Casper Smart ile pişti oldu. Hemen mekanı terk eden 49 yaşındaki şarkıcı ile aşkının tedirginliği de dikkat çekti.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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