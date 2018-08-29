Başarılı oyuncu ve belgeselci Savaş Karakaş ile ekibinin 'Deniz Zaferi' isimli belgeseli, yarın saat 23:00'te beIN İZ HD 'Sudaki İzler' kuşağında yayınlanacak.
Büyük merakla beklenen belgeselde; Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki parlak zaferlerinden biri olan Koyun Adaları savaşına ait kalıntılar tespit edilerek bilimsel incelemeleri yapıldı.
Büyük merakla beklenen belgeselde; Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki parlak zaferlerinden biri olan Koyun Adaları savaşına ait kalıntılar tespit edilerek bilimsel incelemeleri yapıldı.
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