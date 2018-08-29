Çamur bakımı

Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenerek gelinimiz olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini keşfe çıktı. Önceki gün Pamukkale'ye giden güzel oyuncu, cilde iyi gelen çamur banyosundan yaparak da güzelliğine güzellik kattı.