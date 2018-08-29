Rizeli fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenerek gelinimiz olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini keşfe çıktı. Önceki gün Pamukkale'ye giden güzel oyuncu, cilde iyi gelen çamur banyosundan yaparak da güzelliğine güzellik kattı.
Çamur bakımı
Etiketler: çamur
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.