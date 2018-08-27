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’de pırıldadı

ABD’de pırıldadı
Demet Sabancı Çetindoğan ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl, sosyal medyaya damgasını vuruyor. Ailesine ait Demsa Grup'ta çalışan 27 yaşındaki genç kız, önceki gün ABD tatilinden yaptığı bu paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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