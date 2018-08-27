Demet Sabancı Çetindoğan ile Cengiz Çetindoğan'ın kızları Pırıl, sosyal medyaya damgasını vuruyor. Ailesine ait Demsa Grup'ta çalışan 27 yaşındaki genç kız, önceki gün ABD tatilinden yaptığı bu paylaşımıyla güzelliğini konuşturdu.
ABD’de pırıldadı
Etiketler: Demet Sabancı Çetindoğan , Cengiz Çetindoğan , ABD
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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