Cunda kaçamağı

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kalabalığından kaçan Seçkin Piriler,
önceki gün soluğu Cunda Adası'nda
aldı. Eski eşi Kaan Tangöze'den
olan
oğulları Hakan ve Volkan'la Cunda
'nın altını
üstüne getiren Piriler,
çektirdiği
fotoğrafları da
paylaşıp instagram'ı
renklendirdi.
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