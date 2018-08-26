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kaçamağı

Cunda kaçamağı
'un kalabalığından kaçan Seçkin Piriler, önceki gün soluğu Cunda Adası'nda aldı. Eski eşi Kaan Tangöze'den olan oğulları Hakan ve Volkan'la 'nın altını üstüne getiren Piriler, çektirdiği fotoğrafları da paylaşıp instagram'ı renklendirdi.
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