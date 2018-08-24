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yoga

Teknede yoga
Oyuncu Seda Bakan, formunu korumak için tatilde de boş durmuyor. Şimdilerde ailesiyle Yunan Adaları'nı gezen oyuncu, dün de yoga yaptı.
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