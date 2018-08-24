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formunu
korumak için
tatilde de boş
durmuyor.
Şimdilerde
ailesiyle Yunan Adaları'nı
gezen oyuncu,
dün de teknede
yoga yaptı.
kalan karakter 1000
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