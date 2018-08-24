Kapadokya aşıkları

daha önce oyuncuvegibi meslektaşlarıyla anılansağ gösterip sol vurdu. Genç kızların sevgilisioyuncu, gönlünü sanat camiasının dışında bir isme kaptırdı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre birkaç aydıradlı bir güzelle aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin bu çabası, önceki gün karşılıksız kaldı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift,yaptıkları paylaşımlarla yakayı ele verdi. Geçtiğimiz aybölgesinde baş başa tatil yapan ikili, bayramı dageçiriyor.Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ünlü oyuncuyla aşkı,gözde turistik bölgesinde ayrı ayrı çektikleri kareleri instagram'da paylaştı.büyülü atmosferinde romantik anlar yaşayan ikilinin aşk tatili dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin birlikte tatil yaptığını gören takipçileriyorumu yaptı.