Kapadokya aşıkları

Adı daha önce oyuncu Aybüke Pusat ve Ebru Şahin gibi meslektaşlarıyla anılan Tolga Sarıtaş, sağ gösterip sol vurdu. Genç kızların sevgilisi 27 yaşındaki oyuncu, gönlünü sanat camiasının dışında bir isme kaptırdı. Ünlü oyuncu, iddiaya göre birkaç aydır Melis Palaoğlu adlı bir güzelle aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin bu çabası, önceki gün karşılıksız kaldı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla yakayı ele verdi. Geçtiğimiz ay Fransa'nın Pampelonne bölgesinde baş başa tatil yapan ikili, bayramı da Kapadokya'da geçiriyor.
'PRENSESİNİ BULDU'
Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ünlü oyuncuyla aşkı, Nevşehir'in gözde turistik bölgesinde ayrı ayrı çektikleri kareleri instagram'da paylaştı. Peribacaları'nın büyülü atmosferinde romantik anlar yaşayan ikilinin aşk tatili dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin birlikte tatil yaptığını gören takipçileri "Tolga, gönlünün prensesini bulmuş" yorumu yaptı.
'PRENSESİNİ BULDU'
Birlikte paylaşım yapmaktan kaçınan ünlü oyuncuyla aşkı, Nevşehir'in gözde turistik bölgesinde ayrı ayrı çektikleri kareleri instagram'da paylaştı. Peribacaları'nın büyülü atmosferinde romantik anlar yaşayan ikilinin aşk tatili dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. İkilinin birlikte tatil yaptığını gören takipçileri "Tolga, gönlünün prensesini bulmuş" yorumu yaptı.
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