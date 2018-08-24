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aşıkları

Bodrum aşıkları
Survivor yarışmasının tek kadın şampiyonu Merve Oflaz ile sevgilisi Mustafa Mert Işık, Bodrum'da aşk tazeliyor. Güzel oyuncu, kendisine 2 ay önce Kudüs'te evlenme teklif eden aşkıyla önceki gün tekneyle gezintiye çıktı. İkili, Yalıkavak'ta günbatımında romantik anlar yaşadı.
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