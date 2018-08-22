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Sarkozy korkusu

’da tatil yapan ’nın eski lideri Sarkozy, bikinili görüntü vermemesi için şarkıcı eşi ’yi ikaz etti

Sarkozy korkusu
Fransa eski Cumhurbaşkanı ve şarkıcı eşi , tatil için geldikleri 'un keyfini çıkarmaya devam ediyor. Torba açıklarında demirledikleri teknenin üst katında güneşlenen Carla Bruni, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı. Bruni, 40 derece sıcaklıkta uzun süre ayağa kalkmadan güneş altında kalmayı tercih etti. Sarkozy'nin bölgede çok sayıda paparazi olduğu için eşini sürekli ikaz ettiği belirtildi. Ayrıca Carla Bruni'nin vücut lekeleri için bir krem kullandığı o nedenle 48 saat denize girmesinin yasak olduğu öğrenildi. Sarkozy'nin tatil kadrosunda Bruni'nin doktorunun da olması dikkat çekti.



Ünlü şarkıcı Carla Bruni, denize girmedi. Gün boyunca lüks yatta güneşlendi.
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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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