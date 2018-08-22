Sarkozy korkusu

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve şarkıcı eşi Carla Bruni, tatil için geldikleri Bodrum'un keyfini çıkarmaya devam ediyor. Torba açıklarında demirledikleri teknenin üst katında güneşlenen Carla Bruni, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için yoğun çaba harcadı. Bruni, 40 derece sıcaklıkta uzun süre ayağa kalkmadan güneş altında kalmayı tercih etti. Sarkozy'nin bölgede çok sayıda paparazi olduğu için eşini sürekli ikaz ettiği belirtildi. Ayrıca Carla Bruni'nin vücut lekeleri için bir krem kullandığı o nedenle 48 saat denize girmesinin yasak olduğu öğrenildi. Sarkozy'nin tatil kadrosunda Bruni'nin doktorunun da olması dikkat çekti.
Ünlü şarkıcı Carla Bruni, denize girmedi. Gün boyunca lüks yatta güneşlendi.
Ünlü şarkıcı Carla Bruni, denize girmedi. Gün boyunca lüks yatta güneşlendi.
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