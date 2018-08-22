Yol Durumu
  1. Naomi’nin yüzen sarayı
  2. Madonna otur sıfır!

Komşu’da temizlik

Komşu’da temizlik
Arkadaşlarıyla önceki gün Yunanistan'ın Kalimnos Adası'na giden Seda Bakan, Komşu'daki çöpleri topladı.

Güzel oyuncu, "Burası bizim evimiz ve evimizi temiz tutalım. Dünyanın asıl sahibinin doğa olduğunu unutmayalım" dedi.

Etiketler: ,
  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar