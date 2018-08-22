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Bayram pozları

Bayram pozları
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, bayramı Ege'de geçiriyor. Önceki gün lüks yatıyla mavi tura çıkan Ulusoy'a tatilde kendi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın eşlik ediyor.

Sarışın, önceki akşam tekneden paylaşım yaparak aşkıyla olduğunu ima etti. Ulusoy da dün zıpkınla avladığı dev balıkla instagram'da şov yaptı.

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  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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