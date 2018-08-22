Bayram pozları

oyuncubayramı Ege'de geçiriyor. Önceki gün lüks yatıyla mavi tura çıkantatilde kendi gibi oyuncu aşkıeşlik ediyor.önceki akşam tekneden paylaşım yaparak aşkıyla olduğunu ima etti.dün zıpkınla avladığı dev balıkla instagram'da şov yaptı.