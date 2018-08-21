Son filmi 'Çocuklar Sana Emanet'in tanıtımı için geçtiğimiz haftalarda Peru ve Şili'ye giden Engin Akyürek, Latin Amerika'da büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi de ünlü oyuncunun İspanyol ve Porto Rikolu hayranları da sosyal medyada kampanya başlatarak Engin Akyürek'e ülkelerine gelmesi için çağrıda bulundu...
Sınır aşan sevgi
Etiketler: engin akyürek , Latin Amerika
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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