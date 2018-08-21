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Sınır aşan sevgi

Sınır aşan sevgi
Son filmi 'Çocuklar Sana Emanet'in tanıtımı için geçtiğimiz haftalarda Peru ve Şili'ye giden Engin Akyürek, Latin Amerika'da büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Şimdi de ünlü oyuncunun İspanyol ve Porto Rikolu hayranları da sosyal medyada kampanya başlatarak Engin Akyürek'e ülkelerine gelmesi için çağrıda bulundu...


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