Yol Durumu
  1. Melda maviye daldı
  2. Papağanla gülme krizi

Halk bayram yaptı

Boğaz’ı mesken tutan , bayram tatilini fırsat bilip soluğu Ege ve yurt dışında aldı. ’un en gözde yerleri ve Arnavutköy, sosyetiklerden boşalınca vatandaş, ‘Hava bedava, deniz bedava’ diyerek keyfe daldı



Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen Beyaz Türkler, soluğu Ege ve yurt dışında aldı. Özellikle dün itibariyle Bodrum, Çeşme, Göcek ve Yunan Adaları'nı mesken tutan sosyetikler, İstanbul'da müdavimi oldukları Boğaz hattını bomboş bıraktı.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar