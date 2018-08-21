Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen Beyaz Türkler, soluğu Ege ve yurt dışında aldı. Özellikle dün itibariyle Bodrum, Çeşme, Göcek ve Yunan Adaları'nı mesken tutan sosyetikler, İstanbul'da müdavimi oldukları Boğaz hattını bomboş bıraktı.
Halk bayram yaptı
Boğaz’ı mesken tutan Beyaz Türkler, bayram tatilini fırsat bilip soluğu Ege ve yurt dışında aldı. İstanbul’un en gözde yerleri Bebek ve Arnavutköy, sosyetiklerden boşalınca vatandaş, ‘Hava bedava, deniz bedava’ diyerek keyfe daldı
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen Beyaz Türkler, soluğu Ege ve yurt dışında aldı. Özellikle dün itibariyle Bodrum, Çeşme, Göcek ve Yunan Adaları'nı mesken tutan sosyetikler, İstanbul'da müdavimi oldukları Boğaz hattını bomboş bıraktı.
Etiketler: Aydın , Beyaz Türkler , İstanbul , Bodrum , bebek
- 21 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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