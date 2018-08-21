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Güzel hediye

’e 26. yaş gününde Arap hayranlarından sürpriz. Sevenleri Atagül adına Kamboçya’daki bir köye yemek ısmarlayıp minikleri mest etti

Güzel hediye
Dün 26 yaşına giren oyuncu Neslihan Atagül'e hayranlarından büyük sürpriz… Rol aldığı dizilerle şöhreti sınırları aşan Atagül için Arabistan'daki hayranları bağış yaparak Kamboçya'daki ihtiyaç sahiplerini sevindirdi.



TOPLAM 550 LİRA...
Oyuncunun Arap hayranları 250 liraya tüm köye yemek ısmarlayıp 50 liraya da miniklere dondurma keyfi yaşattı. 250 liralık bağışla Kamboçya'da oyuncu için doğum günü partisi de veren Arap hayranları bu anların fotoğraflarını güzel oyuncuyla paylaştı.




Ellerindeki pankartla 'ün nü kutlayan Kamboçyalı minikler, ünlü oyuncuyu duygulandırdı. Atagül, Arap hayranlarının bu güzel hediyesiyle gözyaşlarına hakim olamadı.



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