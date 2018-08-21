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220 bin euroluk keyif

Fransa eski Cumhurbaşkanı , ’u gezmek için kesenin ağzını açtı. Sarkozy ile eşi , haftalık kirası 1 buçuk milyon lira olan ‘’ adlı mega yatta Ege’nin keyfini sürüyor

220 bin euroluk keyif
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Carla Bruni, 'da denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Bir haftadır Türkiye'de tatil yapan Sarkozy çifti, kiraladıkları lüks yatla Ege koylarını gezdi. Devlet adamı, önceki gün de şarkıcı eşi ve üvey oğluyla lüks teknede görüntülendi.



Ailesiyle Torba açıklarında demirli Blue Scorpion adlı 50 metrelik mega yatta keyif çatan Sarkozy, Bodrum tatili için de kesenin ağzını açtı. Ünlü siyasetçinin, 5 kamaralı ve 8 mürettebatlı yüzen sarayı haftalık 220 bin euro yani bir buçuk milyon liraya kiraladığı öğrenildi. Bruni, gün boyunca mega yatın güvertesinde kıyafetiyle oturup bikinili de görüntü vermedi.




, bikinili görüntü vermemek için de gün boyu elbisesini çıkarmadı.


DOĞAN SAVAŞ
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