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Mina’yı unutmadı

Mina’yı unutmadı
Türkiye'yi yasa boğan jet sında 8 arkadaşıyla hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı nişanlısı Murat Gezer için dün gibi taze… Mart'taki kazayla yıkılan Gezer, önceki gün Başaran Holding'in Atatürk Havalimanı'ndaki 'Mina' adlı hangarının fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.



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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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