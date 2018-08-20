Türkiye'yi yasa boğan jet kazasında 8 arkadaşıyla hayatını kaybeden Mina Başaran'ın acısı nişanlısı Murat Gezer için dün gibi taze… Mart'taki kazayla yıkılan Gezer, önceki gün Başaran Holding'in Atatürk Havalimanı'ndaki 'Mina' adlı hangarının fotoğrafını kalp emojisiyle paylaştı.
Mina’yı unutmadı
Etiketler: Atatürk Havalimanı , Türkiye , kaza
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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