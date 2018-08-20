Usta oyuncu Perihan Savaş, Hollywood'a göz kırptı. Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Savaş, Kaliforniya'daki Universal Stüdyoları'nı gezdi. Oyuncu, 'Ünlüler Kaldırımı'nda verdiği poza da PhotoShop'la adını ekleyip hava attı.
Hollywood yıldızı oldu
Etiketler: perihan savaş , Hollywood
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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