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yıldızı oldu

Hollywood yıldızı oldu
Usta oyuncu Perihan Savaş, Hollywood'a göz kırptı. Geçtiğimiz gün ABD'ye giden Savaş, Kaliforniya'daki Universal Stüdyoları'nı gezdi. Oyuncu, 'Ünlüler Kaldırımı'nda verdiği poza da PhotoShop'la adını ekleyip hava attı.
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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