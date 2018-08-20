Richard Gere (69), kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi Alejandra Silva (35) ile 4 yıllık birlikteliğin ardından dünya evine girmişti. Gere'in, baba olacağı ortaya çıktı. Silva'nın 3 aylık hamile olduğu belirtildi. Gere'in bir süre film tekliflerini rafa kaldıracağı ve hamileliği boyunca eşinin yanında olmak istediği ifade edildi.
Eşine yardım edecek
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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