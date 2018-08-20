Yol Durumu
  1. PR kraliçesi
  2. Organik ağa

Böbrek kardeşliği

Böbrek kardeşliği
Yakalandığı Lupus hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçiren ABD'li genç şarkıcı 'in yardımına oyuncu Francia Raisa koşmuştu. Raisa'nın kendisine böbreğini vermesiyle hayatı kurtulan Gomez, önceki gün de yakın dostlarıyla soluğu dövmecide aldı. 26 yaşındaki popçu, belindeki ameliyat izini 4 arkadaşıyla dövme yaptırdı.

Etiketler:
  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar