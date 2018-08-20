Yakalandığı Lupus hastalığı nedeniyle zor zamanlar geçiren ABD'li genç şarkıcı Selena Gomez'in yardımına oyuncu Francia Raisa koşmuştu. Raisa'nın kendisine böbreğini vermesiyle hayatı kurtulan Gomez, önceki gün de yakın dostlarıyla soluğu dövmecide aldı. 26 yaşındaki popçu, belindeki ameliyat izini 4 arkadaşıyla dövme yaptırdı.
Böbrek kardeşliği
Etiketler: Selena Gomez
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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