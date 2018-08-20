İki hafta önce 2016 Best Model birincisi Gizem Kayalı ile aşk yaşamaya başlayan Sinan Akçıl, sevgilisine sosyal medyada övgüler düzdü. Dün kuaförde saçlarını koyulaştıran model, son halini de paylaştı. Ünlü popçu da aşkına "Orası neresi? Melekler şehri mi? Maşallah" diye yorum yaparak romantikliğini konuşturdu.
Akçıl’ın meleği
Etiketler: Best Model , Sinan Akçıl
- 20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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