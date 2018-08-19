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Yardım melekleri

, ve , önceki gün yardım kamplarını ziyaret ederek miniklere moral verdi

Yardım melekleri
Üç ünlü isim, önceki gün kalplerinin de güzelliğini gözler önüne serdi. Petra Nemcova, Dominika'daki bir okulu ziyaret edip bağış topladı. Victoria Beckham, çocuklarıyla Bali'nin fakir köylerini gezerken Gigi Hadid, Bangladeş'teki UNICEF kampına gitti.



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