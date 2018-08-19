Üç ünlü isim, önceki gün kalplerinin de güzelliğini gözler önüne serdi. Petra Nemcova, Dominika'daki bir okulu ziyaret edip bağış topladı. Victoria Beckham, çocuklarıyla Bali'nin fakir köylerini gezerken Gigi Hadid, Bangladeş'teki UNICEF kampına gitti.
Yardım melekleri
Victoria Beckham, Gigi Hadid ve Petra Nemcova, önceki gün yardım kamplarını ziyaret ederek miniklere moral verdi
Etiketler: Victoria Beckham , Gigi Hadid , Petra Nemcova
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
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