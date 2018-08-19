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Kim için reklam vakti!

Kim için reklam vakti!
Kim Kardashian, görgüsüzlük listesine yenisini ekledi. Geçtiğimiz akşam saçlarını fıstık yeşiline boyatan yıldız, aynı renk Lamborghini kullandı.



Kim , ertesi akşam ise bu kez yine fıstık yeşili giyinip aynı renk bir cipin direksiyonun başına geçti.





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