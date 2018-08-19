Güneşe tepkili!

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oyuncu Charlize Theron,
önceki
gün çıktığı Bahamalar
tatilinde
objektiflere
takıldı. 43 yaşındaki
yıldız,
cildini güneşten
korumak
için de şapkası, gözlüğü ve kıyafetini
çıkarmadı
kalan karakter 1000
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