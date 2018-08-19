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Güneşe tepkili!

Güneşe tepkili!
Güzel oyuncu Charlize Theron, önceki gün çıktığı Bahamalar tatilinde objektiflere takıldı. 43 yaşındaki yıldız, cildini korumak için de şapkası, gözlüğü ve kıyafetini çıkarmadı
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