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Manzaraya karşı ‘evet’

Manzaraya karşı ‘evet’
Sway Otel'in genç patronu Berke Dikmen, yiyecek içecek sektörünün başarılı ismi Gizem Muşlu ile geçtiğimiz gün evlendi. Bodrum Serafina Mare'deki düğüne iş ve cemiyet dünyası akın etti. Gelinlik; Vakko Wedding damatlık ise Papillone Tailors imzalıydı.
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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