Kemençe orkestrası

Geçen sezona damga vuran Afanlarına müjde! Son 6 yılın en iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı olan dizinin 2. sezon çekimleri önceki gün başladı. Dizi müzikleri için dekuruldu. Müzikleriniyaptığı dizi, bu yıl da reyting rekorları kıracak.