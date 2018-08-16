Geçen sezona damga vuran Atv'nin dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in fanlarına müjde! Son 6 yılın en iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı olan dizinin 2. sezon çekimleri önceki gün başladı. Dizi müzikleri için de kemençe orkestrası kuruldu. Müziklerini Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül'ün yaptığı dizi, bu yıl da reyting rekorları kıracak.
Kemençe orkestrası
Etiketler: Karadeniz
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.