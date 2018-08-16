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Kobal’a sürpriz parti

Kobal’a sürpriz parti
Güzel oyuncu Sinem Kobal'a önceki akşam eşi Kenan İmirzalıoğlu'ndan doğum günü sürprizi geldi. Kobal, 31. yaşını 2 yıllık eşinin Emirgan'daki bir mekanda verdiği sürpriz partiyle kutladı.



Oyuncuyu bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Geç saatlere dek süren renkli partiye katılanlar arasında ise Yasemin Özilhan, Burçin Terzioğlu ve Edis gibi isimler vardı.




Halil ÇİLİNGİR
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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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