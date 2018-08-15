Henüz 25 yaşında olmasına rağmen kazancıyla dudak uçuklatan Selena Gomez, yine milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Instagram'daki tek bir paylaşımı için 1 milyon dolar alan ünlü yıldız, Coach markasına yaptığı yeni çanta tasarımları için de 10 milyon doları cebine indirdi.
Cebini doldurdu
Etiketler: Selena Gomez , instagram , Cebini
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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