Cebini doldurdu

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen kazancıyla dudak uçuklatan Selena Gomez, yine milyonluk bir anlaşmaya imza attı. Instagram'daki tek bir paylaşımı için 1 milyon dolar alan ünlü yıldız, Coach markasına yaptığı yeni çanta tasarımları için de 10 milyon doları cebine indirdi.