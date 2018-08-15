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mutluluk pozu

10 numara mutluluk pozu
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, önceki gün eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava ile Doha'dan bu kareyi paylaştı. Oğluna sırtında '10 numara' yazılı bir forma giydiren yıldız futbolcunun ve güzel eşinin mutluluğu, yüzlerinden okunuyordu.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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