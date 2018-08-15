Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, önceki gün eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava ile Doha'dan bu kareyi paylaştı. Oğluna sırtında '10 numara' yazılı bir forma giydiren yıldız futbolcunun ve güzel eşinin mutluluğu, yüzlerinden okunuyordu.
10 numara mutluluk pozu
Etiketler: Wesley Sneijder , Yolanthe Cabau , 10 Numara
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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