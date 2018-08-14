Latinlerin gönlünü çeldi

Yayınlandığı 2010-2011 tarihleri arasında milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Gönülçelen', Türkiye'nin ardından Latin Amerika'yı da fethetti. Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin'in yer aldığı başarılı dizi, 30 Temmuz'dan itibaren İspanyolca olarak Arjantin, Şili ve Peru'da yayınlanmaya başladı. Ekrana geldiği ilk günden itibaren Latinler'i mest eden dizi, aynı saatte yayınlanan rakiplerini geride bıraktı.
REYTİNG REKORLARI KIRDI
Başarılı dizi Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 70'den fazla ülkede ekrana geldi. Ülkemizden kilometrelerce uzaklıkta fırtınalar estiren 'Gönülçelen' dizisi hafta içi her gün Latin Amerika'daki hayranları tarafından soluksuz izlendi. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Latin ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün'e Arjantin, Şili ve Peru'daki hayranlarının açtığı fan sayfalarından da övgü dolu mesajlar yağdı.
REYTİNG REKORLARI KIRDI
Başarılı dizi Avrupa, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Kuzey Amerika dahil olmak üzere 70'den fazla ülkede ekrana geldi. Ülkemizden kilometrelerce uzaklıkta fırtınalar estiren 'Gönülçelen' dizisi hafta içi her gün Latin Amerika'daki hayranları tarafından soluksuz izlendi. Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu ve Latin ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün'e Arjantin, Şili ve Peru'daki hayranlarının açtığı fan sayfalarından da övgü dolu mesajlar yağdı.
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