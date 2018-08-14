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Latinlerin gönlünü çeldi

Atv dizilerinin başarısı sınır aştı. ile ’in oynadığı ‘Gönülçelen’ dizisi, iki hafta önce ’da yayınlanmaya başladı. Dizi, den itibaren zirveye yerleşti

Latinlerin gönlünü çeldi
Yayınlandığı 2010-2011 tarihleri arasında milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Gönülçelen', 'nin ardından Latin Amerika'yı da fethetti. Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Cansel Elçin'in yer aldığı başarılı dizi, 30 Temmuz'dan itibaren İspanyolca olarak Arjantin, Şili ve Peru'da yayınlanmaya başladı. Ekrana geldiği den itibaren Latinler'i mest eden dizi, aynı saatte yayınlanan rakiplerini geride bıraktı.

REYTİNG REKORLARI KIRDI
Başarılı dizi Avrupa, Asya, , ve dahil olmak üzere 70'den fazla ülkede ekrana geldi. Ülkemizden kilometrelerce uzaklıkta fırtınalar estiren 'Gönülçelen' dizisi hafta içi her gün 'daki hayranları tarafından soluksuz izlendi. Türkiye'nin yanı sıra ve Latin ülkelerinde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan 'e Arjantin, Şili ve Peru'daki hayranlarının açtığı fan sayfalarından da övgü dolu mesajlar yağdı.
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