Eski spor spikeri Burcu Esmersoy, önceki gün gerçekleşen dört maç için 'iddaa' oynadı. Maçların hepsinin skorunu doğru tahmin eden güzel sunucu, bunu Twitter'da paylaştı. Esmersoy, "Bunu iş başvurusu olarak buraya bırakıyorum" diyerek de eski mesleğine selam çaktı.
Burcu iddialı
Etiketler: burcu esmersoy
- 14 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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