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Burcu iddialı

Burcu iddialı
Eski spor spikeri Burcu Esmersoy, önceki gün gerçekleşen dört maç için 'iddaa' oynadı. Maçların hepsinin skorunu doğru tahmin eden güzel sunucu, bunu Twitter'da paylaştı. Esmersoy, "Bunu iş başvurusu olarak buraya bırakıyorum" diyerek de eski mesleğine selam çaktı.

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