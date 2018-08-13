Sosyeteye acılı kokoreç 90 TL

Vatandaşın gözde sokak lezzetlerinden olan kokoreç, sosyeteye girdi! Bu yaz döner, lahmacun ve kebabın tahtını sallayan kokoreç, lüks mekanların işletmecilerini zengin etti.







Geçtiğimiz günlerde Çeşme'deki adreslerden Fly-Inn Beach'in menüsüne giren kokoreç, bu kez de İstanbul cemiyet hayatının uğrak yeri olan Les Ottomans'daki Park Şamdan adlı mekanda sunulmaya başladı.









Çeşme'de 50 liradan sunulan kokoreç, Boğaz'daki lüks mekanda ise neredeyse iki katı fiyata servis ediliyor. Sokaklarda ortalama 12 liradan meraklısıyla buluşun kokoreci Ahu Aysal'ın sahibi olduğu Boğaz manzaralı lüks otelin Emre Ergani tarafından işletilen restoranında yemenin bedeli ise 90 lira! Ege plajlarından İstanbul'un lüks mekanlarına transfer olan kokorecin tutkunları arasında Nurettin Hasman, Ömer Dinçkök gibi birçok sosyetik var.



FARKI PATATES

Kuruçeşme'deki lüks mekanda kokoreç, alışılmışın aksine patates kızartması ile servis ediliyor. Paça çorbası da aynı mekanda menüde yer alan klasik lezzetlerden...



